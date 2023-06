Poels had een ‘klik’ met ploeggenoot Mäder: “Hij had altijd een glimlach”

Het overlijden van Gino Mäder was een grote schok voor de wielerwereld. Het nieuws zal echter extra hard binnengekomen zijn bij degenen die hem persoonlijk kenden, zoals Wout Poels. Hij was de afgelopen tweeënhalf jaar ploeggenoot van de Zwitser. In de podcast In Koers haalde Poels herinneringen op aan Mäder.

“Ik heb veel koersen met hem gedaan”, vertelde Poels. “Heel veel rittenkoers, Parijs-Nice, de Vuelta van twee jaar geleden, waar hij vijfde werd en het jongerenklassement won. Ik heb hem dus ook echt zien groeien in de ploeg. Hij was hele grote stappen aan het zetten, afgelopen jaar werd hij nog vijfde in Parijs-Nice.”

Monaco

Afgelopen winter kwam Mäder nog naar Monaco, waar hij samen met Poels en Dylan van Baarle trainde. “Hij is nog bij ons thuis komen eten. Het was een hele goede, aardige jongen. Er zat geen kwaad in. Dat zo’n persoon dan zomaar uit je leven wordt gerukt, is bizar. Als ik erover nadenk, kan ik het zo af en toe nog niet beseffen dat hij er niet meer is, dat het gewoon klaar is. Dat komt wel binnen.”

Poels was bij Bahrain Victorious meermaals kamergenoot van Mäder. “Toen hij vorige week in Zwitserland reed, appte hij me nog hoe het ging, omdat het bij mij een tijdje wat minder liep. Dan bekijk je dat laatste berichtje… ‘Het gaat wel goed, hopelijk zie ik je snel weer bij de koers.’ Normaal zou hij ook naar de Tour de France gegaan.”

“Hij had altijd een glimlach”

Gevraagd naar het karakter van Mäder, zei Poels dat ‘een heel goede jongen’ was. “Hij was heel milieubewust, een vegetariër. Hij was daar heel erg mee bezig. Hij had het hart op de goede plek zitten. Het was niet alleen fietsen, hij was ook bezig om de wereld een beetje een betere plek te maken. Het was een heel vriendelijke, toegankelijke jongen. Hij had altijd een glimlach. Ik had leuke gesprekken met hem, ik had echt een klik met hem.”

“Het is in het wielrennen altijd lastig om ploeggenoten als vrienden te bestempelen, want dan ga je weer naar een andere ploeg… Maar ik had wel een heel goede band met hem. Je hebt ook ploeggenoten waar je helemaal niets mee hebt. Die zie je op de koers, praat je dan even mee, supergezellig. Maar met sommige jongens heb je net wat meer contact. Dan app je elkaar wél als het minder gaat. Dat had ik met Gino wel.”

