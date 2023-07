Podium voor Tim Marsman in openingstijdrit Kreizh Breizh

Tim Marsman is op de derde plaats geëindigd in de proloog van Kreizh Breizh. De Nederlander van Metec-Solarwatt moest achttien seconden toegeven op winnaar Justin Wolf en drie op nummer twee Frederik Muff.

De renners moesten op dag een van de Duitse etappekoers een tijdrit afleggen van en naar Bégard. In totaal stond er 11,8 kilometer op het programma. Het parcours van de race tegen de klok was zo goed als vlak.

Marsman, die eerder dit jaar de Tour du Loir et Cher won, werd dus derde in die tijdrit, maar hij was niet de enige Nederlander in de top-5. Huub Artz, een ploeggenoot, werd namelijk vierde op 20 seconden van winnaar Wolf. Verder zien we ook nog Hartthijs de Vries van TDT-Unibet in de top-15.