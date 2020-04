Plumelec twijfelt over organisatie Frans kampioenschap zondag 19 april 2020 om 17:03

Afgelopen week maakte de UCI bekend dat de nationale kampioenschappen plaats kunnen vinden van 20-23 augustus. Dat is een week voor de opnieuw geplande Tour de France. Het is de vraag of het Franse kampioenschap wel door kan gaan, want de gemeente Plumelec trekt de doorgang in twijfel.

Burgemeester Stéphane Hamon van Morbihan vindt het te voorbarig om nu al een datum vast te stellen voor het Franse kampioenschap op de weg. “Tot nu toe zijn de zorgen en de prioriteiten bij het beheersen van de gezondheidscrisis”, geeft hij aan tegen Franse media. “Voor veel bedrijven is hun toekomst onzeker en voor ouderen worden de maatregelen verder verlengd. De gemeenteraadsleden zijn nog niet geïnstalleerd en de begroting voor 2020 is nog niet goedgekeurd.”

Hamon pleit voor uitstel van het kampioenschap. “In deze contact is het duidelijk dat de Franse titelstrijd niet de grootste prioriteit heeft in deze periode. We zitten in een oorlogssituatie, heeft president Macron herhaaldelijk gezegd. Het is redelijk te denken dat we het sportevenement in 2021 wel kunnen organiseren”, vertelt de burgemeester. “De economische of sportieve belangen van deze partijen mogen de garantie van de volksgezondheid niet overschaduwen.”

Warren Barguil (mannen) en Jade Wiel (vrouwen) zijn de huidige nationale kampioenen van Frankrijk.