Plugge over afplakken merknamen in talkshow Op1: “Niet uit te leggen”

Primož Roglič was dinsdag te gast in de talkshow Op1 om te praten over zijn eindzege in de Giro d’Italia. De Sloveen van Jumbo-Visma werd aan tafel vergezeld door sportief manager Merijn Zeeman en teambaas Richard Plugge. De namen van supermarktketen Jumbo en softwarebedrijf Visma waren echter zorgvuldig afgeplakt, tot ongenoegen van Plugge.

Programma’s van de publieke omroep moeten zich aan strikte reclameregels houden. Zo is het niet toegestaan zomaar logo’s van merken in beeld te brengen. In de Mediawet staan bepalingen over het maken van reclame en sponsoring: de publieke omroep mag niet meewerken aan winst door derden.

Plugge kan het echter niet plaatsen. “Het is niet uit te leggen en blijft treurig inderdaad. Het klopt dat naam en logo van Jumbo-Visma – net als de EO en NPO – merken zijn. We zagen talloze beelden waarin de namen van Jumbo Supermarkten, Visma en Cervélo en de rest goed zichtbaar waren. Dus…”, reageert hij op een tweet van presentator Maarten Bouwhuis.

Het is niet uit te leggen en blijft treurig inderdaad. Klopt dat naam en logo van @JumboVismaRoad net als eo en npo merken zijn.

We zagen talloze beelden waarin de namen van @JumboSupermarkt, @visma, @cervelo en de rest goed zichtbaar waren. Dus 🤷‍♂️ https://t.co/MCQkizQ4wp — Richard Plugge (@RichardPlugge) May 31, 2023



Roglič werd dinsdag in Nederland in het zonnetje gezet vanwege zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Sloveen werd gehuldigd in Amsterdam, voor mensen van de ploeg en voor sponsoren. Later op de dag stonden nog meer festiviteiten op de planning en de dag werd afgesloten aan de talkshowtafel van Op1.