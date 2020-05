Plugge optimistisch over herstart seizoen: “Maar we moeten offers brengen” vrijdag 15 mei 2020 om 13:19

Richard Plugge verwacht dat zijn ploeg Jumbo-Visma dit jaar nog in actie komt, “maar dan moeten we wel de nodige offers brengen.” De algemeen directeur kijkt met Velonews vooruit naar de komende maanden. “Alle procedures en protocollen moeten in orde zijn. Dat kunnen we alleen samen bereiken.”

Plugge – die zelf werd getroffen door het coronavirus – is optimistisch als de herziene wielerkalender ter sprake komt. “Ik denk dat het mogelijk is om dit jaar nog te koersen. Normaal is het wielrennen een groot circus met veel renners, stafleden, organisatoren, publiek, journalisten, fotografen en ga zo maar door. Het is alleen mogelijk als je dat terugbrengt tot een absoluut minimum.”

Plugge hamert daarnaast op het regelmatig testen van renners. “Je moet echt iedereen van tevoren testen. Verder moeten we nadenken over de aanpak als iemand positief test. We moeten de komende weken dan ook met een goed plan komen voor de verschillende scenario’s, zoals het testen en de periode van quarantaine. We moeten de risico’s zoveel mogelijk beperken.”

Plugge, die ook in het bestuur zit van belangenorganisatie AIGCP, is volop in gesprek met de UCI, de organisatoren en de wielerploegen om samen tot een plan te komen. Wedstrijden zonder publiek, zo min mogelijk mensen per ploeg en minder media zijn daarin reële opties. “De maatregelen die genomen zijn in Parijs-Nice waren een stap in de goede richting.”

Herstart Bundesliga

“Een plan is altijd gebaseerd op de actuele kennis van zaken. Niemand weet hoe het virus zich verder zal ontwikkelen. Het kan bij wijze van spreken overmorgen weg zijn, maar het kan ook nog maanden duren en net zo hard weer terugkeren. Het belangrijkste is dat de overheden, met name in Frankrijk, Spanje en Italië, zich zo snel mogelijk achter de plannen scharen.”

Plugge hoopt zo snel mogelijk op duidelijkheid van de verschillende overheden. De Nederlander kijkt met belangstelling naar de herstart van de Duitse voetbalcompetitie dit weekend. “De herstart van de Bundesliga is ook voor het wielrennen een belangrijke testcase. We kunnen veel leren van de genomen maatregelen in het voetbal. Kan er straks weer gekoerst worden? Of moeten er extra maatregelen worden genomen?”