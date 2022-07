Plugge na demonstratie van ‘zijn’ Jumbo-Visma: “Alles valt samen, alles komt goed”

Twee jaar geleden greep Jumbo-Visma in extremis naast een eerste Tourzege, maar dit jaar lijkt de overwinning de Nederlandse formatie niet meer te kunnen ontgaan. Jonas Vingegaard verlaat de Pyreneeën – na een nieuwe demonstratie op de slotklim naar Hautacam – met een voorsprong van bijna drieënhalve minuut op Tadej Pogačar.

Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, is uiteraard een gelukkig man na de laatste Pyreneeënrit. “Of ik een hoge hartslag had? Net wel, tijdens de laatste klim”, laat hij weten in gesprek met de NOS. “Alles komt vandaag samen, alles komt goed. Dat Jonas vandaag Pogačar eraf rijdt, is echt geweldig. Dat was wel het spannendst. Nu ben ik gewoon blij, maar laten we morgen en de tijdrit nog even afwachten.”

Plugge waakt met nog drie etappes te gaan voor een jubelstemming. “Het heeft er alle schijn van dat we de Tour gaan winnen, maar we moeten morgen en zaterdag nog alles goed doen en scherp blijven. De kans is nu wel heel groot geworden. Voetjes op de grond en in de etappe van morgen ligt ook nog een kans.”

Over Vingegaard heeft Plugge nog het volgende te vertellen. “Hij heeft de laatste twee jaar echt ontzettend veel geleerd. Primož (Roglič, red.) heeft hem daarin geholpen. Hij is een koele kikker geworden. De gele en groene trui: dat was onze droom. Alles meer is nog mooi meegenomen, het mag zeker meer zijn dat wat we al wensen.”