Plugge, Dumoulin en Vingegaard niet aanwezig tijdens teampresentatie Jumbo-Visma

De presentatie van Team Jumbo-Visma is aanstaande dinsdag live te volgen via WielerFlits, maar zeven hoofdrolspelers zijn er vanwege uiteenlopende en deels onvoorziene redenen niet bij. Het gaat om teambaas Richard Plugge, Tom Dumoulin, Jonas Vingegaard, Chris Harper, Rohan Dennis, Lennard Hofstede en Olav Kooij.

Met een talkshow vanuit Alicante wordt het WorldTeam dinsdag aan het publiek en de pers gepresenteerd. In een talkshow live vanaf het trainingskamp in Alicante zal het team alles vertellen over de doelstellingen voor het nieuwe wielerjaar. De teamleiding en kopmannen van de ploeg zouden aanschuiven bij presentator Jeroen Toet, die samen met WielerFlits-analisten Raymond Kerckhoffs en Maxim Horssels de presentatie zal begeleiden.

Teammanager Plugge en renners Dumoulin, Vingegaard, Harper, Dennis, Hofstede en Kooij zijn er dinsdag echter niet bij. Jumbo-Visma doet geen verdere mededelingen over de individuele redenen van afwezigheid.

De teampresentatie van Jumbo-Visma is dinsdagmiddag van 15:00 tot 16:00 live te volgen via WielerFlits.