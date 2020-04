Ploegmanager Alpecin-Fenix: “Hopen dat er nog een plekje in de Tour vrijkomt” zondag 19 april 2020 om 12:55

Bij Alpecin-Fenix hoopt men dit jaar alsnog een grote ronde te kunnen rijden. Dat vertelt ploegmanager Christophe Roodhooft in een gesprek met Sporza. “Het zou mooi zijn mochten we een onvoorziene wildcard kunnen bemachtigen voor een grote ronde”, aldus Roodhooft.

Aanvankelijk kreeg de formatie van Mathieu van der Poel dit jaar geen uitnodiging voor een grote ronde, maar vanwege de coronacrisis is de situatie veranderd. “Doordat alle grote rondes naar het najaar verschoven zijn, zullen bepaalde koersen overlappen. Misschien dat er dan in 1 van de 3 grote rondes een plek vrijkomt. Hopelijk is dat voor ons de Tour, want dat is toch de mooiste van alle grote rondes.”

Wat doet Mathieu van der Poel in 2021?

Nu de Olympische Spelen naar 2021 zijn verschoven, bezorgt dat de ploeg heel wat hoofdbrekens. Aanvankelijk was het plan om Van der Poel dit jaar te laten mountainbiken op de Spelen, om hem in 2021 te laten debureren in de Tour. “Maar nu nemen we dat mountainbiken mee naar 2021. En dat zorgt voor een onoplosbaar probleem. We hebben al een tijdje in ons hoofd om met Mathieu in de zomer van 2021 de Tour te rijden”, geeft hij aan.

“Een combinatie Tour-Spelen zorgt ervoor dat we een puzzel moeten leggen die we niet kunnen leggen. De Spelen vinden natuurlijk maar 1 keer in 4 jaar plaats. Maar de Tour de France is ook heel mooi”, klinkt het.