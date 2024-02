woensdag 7 februari 2024 om 18:37

Ploegloze Jens Reynders tekent toch nog contract Bingoal WB

Jens Reynders mag zich dit jaar dan toch profwielrenner noemen. De 25-jarige Belg zat lange tijd zonder ploeg nadat hij moest vertrekken bij Israel-Premier Tech, maar nu is hij aangekondigd door het Belgische team van Bingoal WB.

In een persbericht laat Bingoal WB weten dat Reynders aansluit in de opleidingsploeg die uitkomt op een continentale licentie. “Jens zat nog zonder contract voor 2024. Hij profiteert van deze kans om terug te keren in het peloton. Hij zal zijn ervaring meenemen naar onze jonge beloften en zal in bepaalde wedstrijden ook met de profploeg mee kunnen”, vertelt ploegbaas Christophe Brandt.

Door een inmiddels veel gebruikte UCI-regel kan Reynders als onderdeel van het U23-team ook meedoen in profwedstrijden met het ProTeam van Bingoal WB. Dat kan in alle wedstrijden, behalve in koersen die onderdeel zijn van de UCI WorldTour. Voorlopig staan wedstrijden als Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn en GP de Denain op zijn programma.

Door deze transfer keert Reynders terug op het oude nest. In 2019 reed hij ook al voor Wallonie-Bruxelles, waarna hij vertrok naar Hagens Berman Axeon (2020). Daarna reed Reynders ook nog voor Sport Vlaanderen-Baloise (2021-2022) en dus Israel-Premier Tech (2023).