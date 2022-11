Ploegloze Enrico Battaglin: “Ik hoop nog op een nieuwe kans”

Enrico Battaglin moet vrezen voor zijn verdere toekomst als profwielrenner. De 33-jarige Italiaan kan niet rekenen op een langer verblijf bij Bardiani-CSF-Faizané en is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever.

Battaglin, die in het verleden ook uitkwam voor LottoNL-Jumbo, Katusha-Alpecin en Bahrain-McLaren, kreeg onlangs slecht nieuws te horen van de ploegleiding van Bardiani-CSF-Faizanè. “Ik was er eigenlijk van overtuigd dat ik langer kon blijven bij de ploeg, maar ik kende dit jaar wat opstartproblemen. Ik reed vervolgens wel goed in de zomermaanden, dat heb ik denk ik wel bewezen in de Adriatica Ionica Race en de Tour of Britain.”

De ervaren Italiaan kreeg aan het einde van het seizoen echter te horen dat er toch geen plek meer voor hem is bij Bardiani. “Dat was mentaal echt een flinke tik. Het klopt dat het me dit seizoen niet is gelukt om te winnen, maar ik heb wel bijgedragen aan het succes van mijn ploeggenoten en de jongere renners een eindje op weg geholpen. Dat is toch ook iets waard”, laat hij weten in gesprek met SpazioCiclismo.

Het is nu half november en Battaglin is nog altijd niet onder de pannen, maar de puncheur heeft de moed nog niet opgegeven. “Al besef ik ook wel dat het een moeilijk verhaal zal worden. De meeste ploegen zijn al compleet en het is niet eenvoudig om nu nog een nieuwe werkgever te vinden. Ik zou nog minstens twee jaar willen koersen. Ik voel me fysiek gezien nog goed en heb nog altijd wel iets te bieden. Ik hoop nog op een nieuwe kans.”

Battaglin werd in 2012 prof bij Colnago CSF Bardiani en staat te boek als een puncheur met een goede sprint in de benen. De Italiaan blonk vooral uit in het heuvelwerk en kon zich ook plaatsen in de massasprints. Op zijn palmares prijken (voorlopig) enkele profoverwinningen. Zijn grootste successen vierde hij in de Giro d’Italia: Battaglin won in 2013, 2014 én 2018 een rit in de Italiaanse ronde. Ook won hij in 2011, als stagiair van Colnago, de Coppa Sabatini.