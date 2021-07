Ploegleider Steven de Jongh: “Alleen Bauke kan op zo’n manier winnen”

Ploegleider Steven de Jongh zag vanuit de volgwagen hoe Bauke Mollema er in Quillan met de zege vandoor ging. Na afloop vertelt de Nederlander tegenover de NOS trots te zijn op zijn renner. “Alleen Bauke kan op zo’n manier winnen. Dat is echt super.”

“De manier waarop hij het doet is het mooiste. Hij gaat heel vroeg en op het bochtige gedeelte was hij daarna snel uit zicht. Dan komt hij in zijn ritme, zo met zijn schouders van links naar recht. En dan blijft hij maar uitlopen. Op de klimt hebben ze nog iets teruggepakt, maar dat is ook heel normaal na zo’n inspanning. Zijn voorsprong kwam echter nooit onder de minuut, dus de ritzege kwam ook nooit in gevaar. Dat is heel netjes”, gaat hij verder.