Ploegleider Steels: “Zitvlakblessure Evenepoel is vervelend, maar van voorbijgaande aard”

Remco Evenepoel vertelde afgelopen woensdag tijdens de online ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick-Step dat hij kampt met pijntjes en al enkele weken niet op de fiets heeft gezeten. Zijn ploegleider Tom Steels reed ook ooit rond met een zitvlakblessure en predikt nu vooral geduld.

“Ik heb een verrassing. Er zijn kleine problemen opgetreden in mijn herstel”, begon Evenepoel het persmoment. “Ik ben geen dokter, dus ik ken niet de juiste termen. Maar in de buurt van waar de breuken waren, heb ik nog altijd pijn. Voor langere tijd in het zadel zitten doet pijn. Het duurt wat langer voordat ik 100% kan terugkeren op de fiets.”

Steels had tijdens zijn wielercarrière een gelijkaardige blessure. “Elke blessure is anders, maar ik heb inderdaad op een vrij identieke plaats een ontsteking gehad op mijn zitvlak”, zo laat de voormalig topsprinter weten aan Sporza. “Het verschil met Remco is dat hij het nu rustiger aan kan doen. Het was het moment om even gas terug te nemen en het herstelproces in te zetten.”

“Het is geen drama, maar je moet het laten genezen”

Steels maakt zich niet al te veel zorgen over zijn jongere landgenoot. “Je moet dat tijd geven, want een zitvlakblessure is een onderschat iets. Het is geen drama, maar je moet het laten genezen. Daar heb je wel geduld bij nodig. De herkenning van een blessure is niet zo eenvoudig als renner. Eens je de blessure herkent, kun je ook betere info geven aan de dokters.”

“Maar het belangrijkste is dat wanneer het genezen is, het ook verleden tijd zal zijn. Na de genezing is die zitvlakblessure nooit meer op dezelfde plaats teruggekomen. Ik heb daar in principe nooit meer last van gehad”, aldus Steels. Het is vervelend voor Remco, maar wel van voorbijgaande aard. Ik denk dat het op zich wel meevalt.”

“Er is zeker nog tijd tot de Giro”

Evenepoel is niet bang dat zijn voorbereiding op de Giro gevaar loopt en ook Steels is nog vol vertrouwen. “De opbouw van Remco is nu gewoon wat verschoven. Op het vlak van zijn programma is er nog geen probleem. Er is zeker nog tijd voor de Giro.” Evenepoel weet nog niet wanneer en waar hij terugkeert in koersverband.