Ploegleider Soudal Quick-Step na zege in Luik: “Veranderingen in voordeel van Remco”

Video

Het voorjaar van Soudal Quick-Step bestond vooral uit teleurstellingen, maar in Luik-Bastenaken-Luik was het dan toch raak. Wereldkampioen Remco Evenepoel bezorgde het WorldTeam op de valreep nog een grote voorjaarszege. “In de andere klassiekers misten we een leider”, zei ploegleider Wilfried Peeters na afloop tegen WielerFlits.

“Hopelijk kunnen we daar deze winter aan werken en iemand vinden die daar een oplossing voor vormt”, vervolgde Fitte, die Evenepoel zag wegrijden bij de concurrentie op La Redoute. Dat was het verwachte punt. “Achteraf is het natuurlijk altijd gemakkelijk gezegd, maar er zijn niet veel plaatsen waar je zo’n aanval kunt doen.”

“Iedereen zat te wachten op de aanval. De hellingen en de verandering van het parcours was in het voordeel van Remco, denk ik. Alleen Pidcock kon volgen in de afdaling, maar daarna kwam er nog een extra helling. Als je bovenop La Redoute nog wat in de benen hebt, heb je op die volgende helling een voordeel. Dat is ook gebleken.”

“Het zelfvertrouwen was er wel”

Is Evenepoel nu nog sterker dan een jaar geleden, toen hij La Doyenne ook al op zijn naam schreef? “Vorig jaar hadden we het niet verwacht, nu was het enthousiasme al groot. Je moet wel altijd oppassen in zulke situaties. Maar hij had gisteren al gezegd dat hij goed was en in de bevoorrading, na de Haute Levée, had hij een goede blik gegeven naar de verzorgers. Het zelfvertrouwen was er dus wel. Hij heeft met de benen geantwoord.”

Peeters vertelde dat Soudal Quick-Step de wedstrijd in handen moest nemen. “Dat hebben we ook gedaan, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Vanochtend was Mauro Schmid niet honderd procent bij het opstaan. Daardoor hebben we de tactiek wat moeten aanpassen, hij heeft als eerste man moeten rijden. De jongens hebben alle andere plaatsen goed ingevuld.”

Pogacar

De verantwoordelijkheid voor het achtervolgingswerk kwam ook bij Soudal Quick-Step te liggen omdat Tadej Pogacar al vroeg letterlijk uitviel. UAE Emirates reed aanvankelijk mee op kop, maar verloor met Pogacar zijn kopman. “Zijn val was spijtig. We hadden gehoopt dat Tadej na al die wedstrijden misschien een beetje minder was, maar die valpartij had niemand gehoopt natuurlijk. Het is nou eenmaal zo. We hebben onze tactiek er in ieder geval niet op aangepast.”

Lees ook: Remco Evenepoel voldaan na zege in Luik: “Plan A was meteen raak”