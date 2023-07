Ploegleider Niermann over slotklim Jonas Vingegaard: “Ik denk dat dit het optimale was”

Video

Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann kon wel leven met de afloop van de vijftiende Tourrit naar Saint-Gervais. Kopman en gele truidrager Jonas Vingegaard kwam nooit in de problemen bij de prikjes van Tadej Pogacar. “We hopen natuurlijk elke dag dat Jonas hem eraf kan rijden, maar dit was vandaag wel het optimale”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

De verschillen tussen de twee kemphanen blijven ook na twee weken Tour nog zeer beperkt. “Nog altijd maar tien seconden: dat is behoorlijk spannend in de auto. Voor mij had het natuurlijk tien minuten mogen zijn, maar voor de toeschouwers is het een geweldig gevecht. Anderzijds: we staan liever tien seconden voor dan achter.”

Niermann was tevreden met de manier waarop zijn kopman de slotklim aanpakte. “De slotklim was op papier goed voor Pogacar, met een vlakker stuk in de laatste anderhalve kilometer en dan een steil stuk in de laatste vierhonderd meter. We moeten blij zijn dat Jonas het wiel kon houden. Adam Yates en Marc Soler waren niet voor niets voorop gestuurd: als Pogacar hem los had gereden, gingen ze zeker nog even versnellen.”

