Ploegleider Mitchelton-Scott: “We verwachten veel van Michael Matthews”

Michael Matthews kwam de voorbije vier seizoenen uit voor Team Sunweb, maar hoopt in 2021 te schitteren in het tenue van Mitchelton-Scott. Ploegleider Matthew White verwacht veel van de ‘verloren zoon’, zo laat hij weten in gesprek met Velonews.

Matthews begon zijn profcarrière bij Rabobank, maar reed vervolgens vier seizoenen voor Orica-GreenEDGE. De rappe renner wist de nodige successen te boeken voor de Australische formatie, maar besloot op een gegeven moment om een nieuw avontuur aan te gaan en zijn vleugels uit te slaan. Matthews vertrok in de winter van 2016 naar Team Sunweb.

“We zijn toen op een goede manier uit elkaar gegaan”, aldus White. “Het was een moeilijke situatie voor Michael, aangezien we ook nog konden rekenen op Simon Gerrans. Michael was toen nog jong, werd steeds beter en was op zoek naar nog meer mogelijkheden. Simon was echter niet van plan om een pas op de plaats te maken.”

“Hij stond helemaal niet op onze radar”

“Er was op een gegeven moment sprake van een wat giftige sfeer, aangezien we te maken hadden met twee vergelijkbare renners.” Matthews keert nu echter weer terug op het oude nest, al leek een terugkeer naar Mitchelton-Scott aanvankelijk ver weg. “Hij stond helemaal niet op onze radar”, zo laat White weten.

“Maar gelukkig besloot Team Sunweb hem niet te selecteren voor de Tour de France. Dat bleek het laatste zetje richting een vertrekwens. We verwachten veel van Michael, aangezien hij een van de meest veelzijdige renners is in de WorldTour. Hij is in staat om bijna alles te winnen: van Milaan-San Remo tot Luik-Bastenaken-Luik.”

Veelwinnaar

“Hij komt in een sprint normaal gesproken te kort tegenover mannen als Caleb Ewan en Sam Bennett, maar hij is als renner te vergelijken met Peter Sagan. Hij kan als geen ander bergop rijden, maar we zullen onze handen vol hebben”, doelt White specifiek op de ontwikkeling van Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

“Bling (de bijnaam van Matthews, red.) blijft zich echter ontwikkelen en is een van de beste renners van zijn generatie. We hebben dan wel te maken met een wisseling van de wacht, maar Michael is nog altijd in staat om heel veel wedstrijden te winnen. Ik denk zelfs dat hij in de juiste omstandigheden de Ronde van Lombardije kan winnen.”