Ploegleider Lodewyck ziet sterke Evenepoel: “Al een stuk beter dan in Argentinië”

Remco Evenepoel heeft dinsdag opnieuw een slag geslagen in de UAE Tour. Met zijn ploeg Soudal-Quick-Step won de 23-jarige Belg de ploegentijdrit. Evenepoel was onderweg de grote aanjager, zag ook ploegleider Klaas Lodewyck. “Hij maakte het verschil”, klinkt het in gesprek met Sporza.

EF Education-EasyPost stond lange tijd aan de leiding, maar de mannen van Soudal-Quick-Step bleken aan de finish één seconde sneller. Lodewyck: “Ik had verwacht dat het nipt zou worden, maar zo’n nagelbijter had ik niet verwacht. We waren misschien iets te traag gestart, maar na het tussenpunt zijn we geleidelijk aan beginnen te versnellen. Iedereen reed een heel sterke tijdrit, maar als je iemand als Remco in de ploeg hebt, dan moet je die gebruiken. Hij maakte het verschil.”

“Zelfs een Remco die nog niet top is, is al heel goed”

“Ik denk dat hij in vergelijking met Argentinië al een heel stuk beter is. Hij had vlak voor deze ronde een goeie week in Spanje. Maar de Giro d’Italia blijft zijn hoofddoel, dus met een hoogtestage kan hij pas echt zijn topvorm halen. Alleen, zelfs een Remco die nog niet top is, is al heel goed.”

Lees meer: Soudal Quick-Step klopt EF Education-EasyPost met één seconde in ploegentijdrit UAE Tour

De Australiër Luke Plapp van INEOS Grenadiers is dankzij de bonificatieseconden die hij maandag pakte de nieuwe leider, maar Evenepoel staat in dezelfde tijd. De wereldkampioen kan morgen eventueel de macht grijpen: de derde etappe van de UAE Tour eindigt namelijk op de flanken van de beklimming naar Jebel Jais.