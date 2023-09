maandag 4 september 2023 om 09:57

Ploegleider Klaas Lodewyck ziet Remco Evenepoel in de ronde groeien: “Zeer gunstig”

Ploegleider Klaas Lodewyck is meer dan tevreden met de Vuelta van Remco Evenepoel en zijn ploeg Soudal Quick-Step tot dusver. De Belg verwacht dat zijn pupil na de rustdag pas echt losgaat: “Remco zei dat zijn Vuelta pas op dag tien echt begint. We zijn aan het doen wat we voor ogen hadden.”

“De Vuelta verloopt voor ons zeer gunstig”, doet Lodewyck zijn verhaal bij HLN. “We zien Remco groeien in deze ronde, zoals we daar vooraf ook op hadden gerekend. Zijn voorbereiding op de Vuelta was vrij complex, met dat WK tijdrijden nog op zijn pad. Alle trainingen op hoogtestage werden bewust afgestemd op een piek in de tweede en derde week. Hij zit dus op schema. Wat hij in de openingsweek toonde, was al veelbelovend. De val zorgde wel even voor wat ongemak. De pijn is inmiddels geweken.”

Kracht van het team

Voorafgaand aan de Vuelta werd er getwijfeld aan de kracht van Soudal Quick-Step als collectief. Lodewyck wil die twijfels na negen ritten definitief wegnemen. “In Andorra schitterden we collectief en zelfs op Javalambre hielden we behoorlijk stand. Op Xorret de Cati dacht Jumbo-Visma het tempo te bepalen, maar kwamen we er mooi langs gereden. Dat was sterk.”

“Ook James sukkelde wat, maar in tegenstelling tot Bagioli konden we hem wél in koers houden. Hij komt er pas nu helemaal door. Knox en Hirt zijn bovendien ook types die op de langere, lastigere beklimmingen van de komende dagen in principe beter renderen”, aldus de Belgische ploegleider.

Lodewyck ziet Evenepoel momenteel op de vierde plaats in het algemeen klassement staan. Daarmee staat hij nog altijd voor op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Alleen op Kuss staat de Belg meer dan twee minuten achter. “Kuss had het al een aantal keer lastig. En ik verwacht dat Remco serieus wat tijd zal terugnemen in de tijdrit.”