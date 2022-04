Ploegleider Klaas Lodewyck: “Waarschuwing is bij Remco Evenepoel wel aangekomen”

Remco Evenepoel kreeg tijdens de Brabantse Pijl een waarschuwing van de jury wegens een duwtje richting Ben Turner. Nee, het was geen moordaanslag, maar het Quick-Step-talent werd toch terecht op de vingers getikt. “Dit moet niet meer gebeuren”, klonk het ook bij de ploegleiding.

Evenepoel besefte zelf dat de duw “niet had gehoeven”. Hij heeft zich ook meteen verontschuldigd bij Turner, vertelde hij achteraf. “Ze speelden het ploegenspel en dat is uiteraard niet leuk voor de renners die vol willen doorrijden, maar dat is koers. Ik had het niet moeten doen. Nogmaals mijn excuses daarvoor.”

“Dat moet inderdaad niet meer gebeuren”, vertelde ploegleider Klaas Lodewyck. “Remco was erop gebrand om de zege te pakken vandaag. De overmacht van INEOS Grenadiers zal hem licht nerveus gemaakt hebben. Maar ik vind het een terechte waarschuwing van de jury. En Remco weet ook wel dat dat niet hoort, ook al was het slechts een lichte por.”

Lodewyck heeft de waarschuwing ook onmiddellijk doorgegeven aan zijn kopman. “En hem verteld dat hij zich geen fouten meer kon veroorloven vandaag. Nee, er kwam geen reactie, maar het is wel aangekomen. Het is nu, net na de koers, niet het moment, maar ik ga er achteraf ook zeker nog een keer op terugkomen.”