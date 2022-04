Remco Evenepoel krijgt officiële waarschuwing na duw in Brabantse Pijl

Remco Evenepoel heeft een officiële waarschuwing gekregen van de wedstrijdjury in de Brabantse Pijl. De kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl gaf in de voorfinale een duw aan Ben Turner van INEOS Grenadiers en daarvoor werd hij bestraft.

Op ongeveer tachtig kilometer van de finish in Overijse werd de finale geopend door INEOS Grenadiers. De Britse ploeg had met Ben Turner en Magnus Sheffield twee man mee in een groep van vijf.

Remco Evenepoel ging in de tegenaanval, sloot aan en wilde doorrijden, maar Turner en Sheffield hielden de benen stil. Evenepoel kon daar niet mee leven en duwde Turner opzij. Het was geen heftige duw, maar wel genoeg voor de jury om een waarschuwing voor uit te delen. Een soort gele kaart dus.