Ploegleider Gianni Meersman over coronacrisis: “Veldrijders kunnen geen achterstand hebben” donderdag 30 april 2020 om 17:42

Gianni Meersman, ploegleider bij het veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal, is overtuigd dat de coronacrisis voorlopig geen negatieve impact mag hebben op de conditie van zijn renners en rensters. “Integendeel, door dat virus bestaat het rennersleven in deze periode letterlijk uit trainen, eten en rusten. Voor andere dingen is geen ruimte”, klink het.

De veldrijders zijn nog niet zó lang opnieuw aan het trainen. “Normaal zouden we nu aan onze eerste voorbereidingsstage bezig zijn”, vertelt Meersman op de website van de ploeg van onder meer Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Denise Betsema. “Er stond een ploegstage in het Spaanse Calpe op de agenda, maar die is uiteraard afgelast.” Ook het wegprogramma is quasi volledig weggevallen. “Het enige wat voorlopig overblijft is de VOO-Ronde van Wallonië. En nee, er zijn op dit moment (nog) geen alternatieven.”

“Iedereen gelijk voor de wet”

Maar Meersman blijft positief. “Laten we vooral niet aan de klaagmuur gaan staan. Om te beginnen, in België en Nederland heeft iedereen de voorbije weken buiten kunnen fietsen. Onze renners hebben tot vandaag hun duurtrainingen kunnen afwerken. Niemand heeft wat dat betreft een achterstand. Integendeel, ze zouden beter in vorm moeten zijn: door het coronavirus bestaat het rennersleven in deze periode letterlijk uit trainen, eten en rusten. Voor andere dingen is geen ruimte.”

Ook richting de winter ziet Meersman voorlopig geen probleem. “Iedereen is gelijk voor de wet! Ook de andere teams komen voorlopig niet aan wedstrijden toe. Als er echt geen voorbereidingswedstrijden meer zijn, wordt het kwestie om in de zomermaanden goed op intensiteit te werken op training. Eigenlijk moet je het niet moeilijker maken dan het is: wie het hardst kan afzien op training, zal er van in het begin van het seizoen staan.”