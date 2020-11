Ploegleider Frederik Willems op weg naar Alpecin-Fenix

Frederik Willems wordt volgend seizoen ploegleider bij Alpecin-Fenix. Na zes jaar in de volgauto verlaat de voormalige renner Lotto Soudal, waar zijn contract niet werd verlengd.

Het is Het Nieuwsblad dat de nieuwe ploeg van Willems bekendmaakte. De overstap is nog niet officieel, maar wordt in de komende dagen rond gemaakt. Bij zijn nieuwe team moet de Belg, die in september 41 jaar werd, voor de nodige ervaring en parcourskennis in de Vlaamse klassiekers zorgen. Door zijn verleden bij de Liquigas-ploeg is hij ook bekend met het Italiaanse koersmilieu. Hij gaat nauw samenwerken met sportief manager Christoph Roodhooft.

Vorige maand werd bekend dat Willems’ contract niet werd verlengd als gevolg van besparingen bij Lotto Soudal. Hij was aan zijn zesde seizoen bezig als ploegleider bij het team. Voordien reed hij vier jaar als prof voor de formatie. Daarvóór reed hij voor o.a. Liquigas en Chocolade Jacques.