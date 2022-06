Ploegleider Cummings over Tourtactiek INEOS: “Minder verantwoordelijkheid biedt kansen”

Steve Cummings is terug in de Ronde van Frankrijk. De Brit is tegenwoordig ploegleider bij INEOS Grenadiers. Daar heeft hij de taak om een tactiek uit te stippelen die een alternatief vormt voor de oude gewoonte van het team om een klimtrein op te tuigen. “Elke cultuur heeft een tijdje nodig om zich te ontwikkelen”, zegt de tweevoudig ritwinnaar in de Tour tegen Cyclingnews.

“En zij (INEOS Grenadiers, red.) deden iets enorm effectief voor een lange tijd”, gaat hij verder. “Maar nu, niet alleen in de Tour maar in andere wedstrijden, kunnen we koersen op andere manieren. Het is leuk om naar te kijken en de jongens genieten ervan. En als ze ervan genieten, dan heb je al half gewonnen. Maar uiteindelijk worden de strategie en de tactiek bepaald door de benen en hoe goed die zijn, niet door mij.”

INEOS is niet meer de dominante ploeg die het in het verleden in de grote ronden was. Cummings moet daarom “het heersende denken uitdagen, de ontwikkeling van de teamcultuur in de gaten houden”, stelt hij. “Want als je niet de grote favoriet hebt, heb je minder verantwoordelijkheid om te controleren en krijg je meer mogelijkheden. En daar gaat het om: je moet minder verantwoordelijkheid als een kans zien.”

Pidcock

Volgens Cummings heeft debutant Pidcock ook een belangrijke rol in de Tourploeg van INEOS. “Hij is hier om te leren, zijn eerste Tour te ervaren en zijn potentieel te ontdekken”, begint Cummings over de 22-jarige renner. “Maar los van leren, heeft hij ook een vrije rol. Hij mag zijn kansen pakken waar hij kan. INEOS heeft lang niet zo’n renner in deze wedstrijd gehad en dat geeft het team een andere dynamiek. […] Pidcock kan ons extra opties geven om mee te strijden.”

Optimistisch

Cummings wil vooral graag winnen met de ploeg, in het klassement of in ritten. “Ik denk dat we moeten strijden om te winnen en als we het algemeen klassement niet kunnen pakken, dan moeten we meerdere ritzeges boeken met het talent dat we hebben”, aldus de Brit, die erkent dat Roglic en Pogacar de grote favorieten voor de eindoverwinning zijn. “Maar wij hebben Dani (Felipe Martinez, red.), die echt heel goed heeft gereden en die dit jaar de Ronde van het Baskenland won.”

“Daarnaast hebben we G (Geraint Thomas, red.), die net de Ronde van Zwitserland won, en Adam (Yates, red.). Adam heeft misschien niet de resultaten in 2022, maar als je zijn prestaties analyseert, zie je dat ze heel goed waren. En hij is ook nog ziek geweest op lastige momenten. Dus ik ben behoorlijk optimistisch.”