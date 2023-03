Ploegleider Arthur van Dongen: “Wij zijn weer aan een topjaar bezig”

Video

Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, zag vrijdag Wout van Aert de E3 Saxo Classic op zijn naam schrijven. De Nederlander zag een sterke Van Aert en geeft aan dat die met vertrouwen richting de Ronde van Vlaanderen zal trekken. “Daar zullen we dezelfde hoofdrolspelers krijgen.”

“De Omloop Het Nieuwsblad winnen, Kuurne-Brussel-Kuurne winnen, vandaag winnen en Olav Kooij ook nog tweede in de Classic Brugge-De Panne. Wout was ook heel sterk in Milaan-San Remo. We zijn weer aan een topjaar bezig”, opende Van Dongen voor de camera van WielerFlits.

In de E3 Saxo Classic had Van Aert het bij momenten niet makkelijk, met name op de Oude Kwaremont, maar de Belg kon uiteindelijk toch blijven aanhaken. “We zagen allemaal dat Wout het heel zwaar had daar, maar iedereen had het moeilijk. Pogacar trok heel hard door. De prijzen worden aan de meet verdeeld en als je ziet hoe hij het afmaakt, zal dat veel vertrouwen geven richting de komende wedstrijden.”

Van Dongen: “Vroeg de sprint aangaan is het recept”

Uiteindelijk maakte Van Aert het vrijdag af in de sprint. Dat is iets wat hem een aantal keer niet lukte bij een grote afspraak. “Vroeg aangaan is het recept”, gaf de ploegleider mee. “Dat in combinatie met een sprint aan een zo hoog mogelijke snelheid. Dat zorgt ervoor dat hij het kan afmaken.”

Tot slot had Van Dongen het nog even over de rest van de ploeg. “We hoopten om meer renners in de finale te hebben, maar dat had te maken met andere zaken. We zullen Dylan van Baarle en Edoardo Affini moeten oplappen na hun val en Tiesj Benoot verdween uit koers door pech. Hoe het met Dylan is? Hij heeft een dikke heup en schaafwonden, we zullen er naar kijken vanavond. Normaal start hij woensdag wel gewoon in Dwars door Vlaanderen.”