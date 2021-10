‘Ploegleider Arrieta moet vertrekken bij Movistar, Spanjaard overweegt juridische stappen’

Hommeles binnen het kamp van Movistar. Volgens het Spaanse AS moet ploegleider José Luis Arrieta vertrekken bij de Spaanse WorldTour-formatie, maar de ex-renner is niet van plan om zomaar zijn spullen te pakken. Arrieta overweegt zelfs juridische stappen tegen de ploeg.

Volgens de Spaanse sportkrant zou Arrieta niet meer op één lijn zitten met Patxi Vila, de sportief manager van Movistar. De 50-jarige Arrieta, zelf prof van 1993 tot en met 2010, werd al niet meer ingezet voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Movistar wil dus van Arrieta af, maar die laatste is niet van plan om zomaar te vertrekken. Het lijkt met andere woorden uit te draaien op een juridische strijd tussen Arrieta en Movistar.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Movistar negatief in het nieuws komt. Onlangs werd namelijk de verbintenis met Miguel Ángel López ontbonden. Dit gebeurde met wederzijdse instemming, nadat de bom was gebarsten tijdens de afgelopen Vuelta a España. Na een meningsverschil tussen de ploegleiding en López besloot die laatste in de voorlaatste rit de strijd te staken. Zijn uitvalbeurt deed veel stof opwaaien en bleek het begin van een heuse soap.

Het is overigens niet alleen maar kommer en kwel bij Movistar. De formatie wist zich de voorbije weken namelijk ook flink te versterken met het oog op komend seizoen. Met Alex Aranburu, Max Kanter, Óscar Rodríguez, Gorka Izagirre, Iván Sosa, Oier Lazkano en Vinícius Rangel hoopt de ploeg in 2022 nog beter voor de dag te komen.