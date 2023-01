Ploegentijdrit en twee aankomsten bergop in komende UAE Tour

De organisatie van de UAE Tour heeft dinsdag het parcours voor de editie van 2023 gepresenteerd. De renners krijgen dit jaar weer een ploegentijdrit voorgeschoteld, maar ook twee inmiddels klassieke bergritten naar Jebel Jais en Jebel Hafeet.

In de eerste etappe van Dhafra naar Al Mirfa zijn de sprinters aan zet. De rappe mannen die over een kleine maand aan de start zullen verschijnen van de UAE Tour, zullen normaal gesproken in vier etappes de degens kruisen. De vierde, vijfde en zesde rit zijn namelijk ook (biljart)vlak en nodigen uit tot een massasprint.

In de overige etappes zal het algemeen klassement op de schop gaan, te beginnen met een ploegentijdrit van net iets meer dan zeventien kilometer op dag twee. Vorig jaar koos de organisatie nog voor een individuele rit tegen de klok, dit jaar zal de tijdrit weer in teamverband worden afgewerkt. De laatste (en meteen eerste) ploegentijdrit in de UAE Tour, in 2019, werd gewonnen door Jumbo-Visma.

Apotheose op weg naar Jebel Hafeet

De klimmers zullen dan weer moeten toeslaan op weg naar Jebel Jais en Jebel Hafeet. Voor de derde dag staat de eerste bergetappe gepland. In de laatste twintig kilometer is het onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%). Deze berg brengt de renners naar 1.491 meter hoogte. Vorig jaar ging Tadej Pogačar hier met de zege lopen.

De ronde eindigt met de bergrit naar Jebel Hafeet, waar de wedstrijd definitief wordt beslist. De slotklim is net geen 11 kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van goed 7%, met halverwege percentages tot dik boven de 10%. In het verleden wisten hier de eerder genoemde Pogačar (2x), Adam Yates en Alejandro Valverde te zegevieren.

Vorig jaar ging de eindoverwinning, net als in 2021, naar Tadej Pogačar. De Sloveen van thuisformatie UAE Emirates is ook dit jaar weer van de partij en zal het moeten opnemen tegen onder meer de regerende wereldkampioen Remco Evenepoel, Adam Yates, Emanuel Buchmann en Pello Bilbao.

Rittenschema UAE Tour 2023 (20-26 februari)

20/02 – Etappe 1: Dhafra Castle – Al Mirfa (151 km)

21/02 – Etappe 2: Khalifa Port – Khalifa Port (17,2 km, TTT)

22/02 – Etappe 3: Umbrella Beach Al Fujairah – Jebel Jais (185 km)

23/02 – Etappe 4: Al Shindagha – Dubai Harbour (174 km)

24/02 – Etappe 5: Al Marjan Island – Umm al Quwain (182 km)

25/02 – Etappe 6: Warner Bros. World Abu Dhabi – Abu Dhabi Breakwater (166 km)

26/02 – Etappe 7: Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (153 km)