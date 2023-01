Ploegenpresentatie Tour Down Under 2023 in beeld

Nu het wielerseizoen komende dinsdag gaat beginnen met de Tour Down Under, hebben we ook de eerste ploegenvoorstelling van het jaar achter de rug. Zo zien we de Nederlanders en Belgen op het podium, renners in hun nieuwe tenues, maar ook veel favorieten voor de zeges in de eerste WorldTour-koers van dit jaar. WielerFlits zet een reeks foto’s op een rij.

