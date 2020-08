Ploegdokter optimistisch: “Gaan ervan uit dat Fabio Jakobsen weer renner wordt” zondag 9 augustus 2020 om 19:33

Deceuninck-Quick-Step is de Ronde van Polen met een positieve noot geeindigd. Davide Ballerini won de slotrit, Remco Evenepoel het eindklassement en ploegdokter Yvan Van Mol had optimistisch nieuws over Fabio Jakobsen.

“Gezien de ernst van het ongeval maakt hij het zeer goed”, laat de ploegdokter weten aan Sporza . Van Mol heeft de Nederlands kampioen vandaag nog een bezoek gebracht in het ziekenhuis.

Hij ziet de Nederlandse sprinter in de toekomst weer op een racefiets zitten. “Maar een termijn durf ik er niet op te kleven.”

“Hij is volledig bij bewustzijn. Praten lukt nog niet, maar communiceren via tekstberichten gaat prima. Eind volgende week zal hij klaar zijn om overgebracht te worden naar Nederland, denk ik. Waar we ons nog zorgen om maken is de esthetische schade en eventueel de spiergroep rond zijn mond.”

“Wanneer er geen vitale organen geraakt zijn, hopen we op het beste. We gaan ervan uit dat Fabio opnieuw renner wordt. We delen hem alleszins positieve berichten mee. Op die manier heeft hij hoop op herstel.” “Ik communiceer met een erg bekwame arts die ook Engels praat. Ook de dokter van het interventieteam heeft zijn werk perfect uitgevoerd. Die heeft hem niet gereanimeerd, wel geïntubeerd (kunstmatige beademing, red).”