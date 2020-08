Ploegdokter geeft update over situatie Jakobsen: “We mogen spreken van een mirakel” woensdag 12 augustus 2020 om 15:53

Fabio Jakobsen wordt vanmiddag overgebracht naar het ziekenhuis van Leiden. Yvan Vanmol, ploegdokter bij Deceuninck-Quick Step, geeft aan Sporza een update over zijn situatie.

Jakobsen is volgens Vanmol mobiel en kan opnieuw rechtstaan. Ook heeft hij geen breuken aan zijn onderste ledematen. “Je mag gerust spreken van een mirakel”, oordeelt de arts. “Zijn sinussen zijn intact, net als zijn oogkassen. Hij heeft geen hersenletsel en is volledig mobiel. De grootste schade is aangericht aan zijn gebit, dat hij kwijt is. Maar de esthetische chirurgie is de laatste jaren zo fel gevorderd, dat ik vermoed dat de sporen van die val later nog amper te zien zullen zijn.”

Eerdere berichten vanuit Polen dat er sprake was van een verbrijzelde luchtpijp, blijken niet te kloppen. “De luchtwegen zijn meteen na de val wel geïntubeerd, maar die zijn niet verbrijzeld. Praten lukt momenteel nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles”, licht Vanmol toe.

Vanmol is optimistisch over het herstel van de 23-jarige sprinter. “Maar als je me vraagt of Jakobsen opnieuw een renner zal worden, dan heb ik daarover zeer weinig twijfels en meer dan goede hoop.”