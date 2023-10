maandag 16 oktober 2023 om 14:40

Ploegbaas Pauwels Sauzen-Bingoal: “Thibau Nys is de man die deze sport nodig had”

Het veldritseizoen is nog maar net begonnen, maar we kunnen nu al concluderen dat Thibau Nys een nieuwe stap heeft gezet in zijn ontwikkeling als crosser. De nog altijd maar 20-jarige Belg van Baloise Trek Lions won de eerste twee confrontaties in Beringen en Waterloo. Dat zag ook Jurgen Mettepenningen, de grote man achter het concurrerende Pauwels Sauzen-Bingoal.

Nys junior was in Beringen en afgelopen zondag in Waterloo te sterk voor Eli Iserbyt, de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar Mettepenningen zit zeker niet in zak en as. “Ik heb twee fantastische crossen gezien”, geeft hij aan in gesprek met Sporza. “Voor onze sport is dat pure propaganda. Thibau is een fantastische jongen. Niemand in de crosswereld kan iets tegen hem hebben.”

“Het is een verademing dat er nog iemand meedoet aan de top”

“Het is een verademing dat er nog iemand meedoet aan de top. Hij is de man die het veldrijden nodig had. Ik kan het alleen maar toejuichen dat hij meedoet voor de zeges en nu dus ook wint”, aldus Mettepenningen, die blij is met de rivaliteit tussen Nys en Iserbyt. “We kunnen heel snel terugkeren naar die (doelt op de oude succesperiode, red.) tijden, want ook zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel is er genoeg spanning en spektakel.”

“Het wordt een fantastisch seizoen en het zal spannend en onvoorspelbaar blijven. Dan denk ik ook aan de ploegtactieken met Pauwels Sauzen-Bingoal en Baloise Trek Lions. De vorige jaren had je onze ploeg, nu heb je twee blokken. Bij de ploeg van Nys beschouwen ze Thibau duidelijk als kopman en rijden ze in functie van hem. Tel er naast de twee blokken ook nog Laurens Sweeck bij en dat maakt het alleen maar leuker.”

Over Iserbyt: “Eli zal de komende weken nog iets beter worden”

Iserbyt moest dus al twee keer de duimen leggen voor zijn jongere landgenoot Nys, maar Mettepenningen maakt zich absoluut nog geen zorgen. “Eli heeft zich twee keer niet volledig kunnen verdedigen door pech. Eli is een winnaar en legt zich hier niet snel bij neer. Hij zal er alles aan doen om zo snel mogelijk die zege te pakken. Nee, wij panikeren helemaal niet. We zijn rustig.”

“Mochten we weggereden zijn, dan zou het een ander verhaal zijn. De omstandigheden zaten gewoon nog niet echt mee. Eli zal de komende weken nog iets beter worden, bij Thibau weet ik niet of er nog rek op zit de komende weken gezien zijn jeugdige leeftijd.”