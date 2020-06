Ploegartsen over coronaprotocol UCI: “We zitten met enorm veel vragen” maandag 22 juni 2020 om 10:41

De UCI heeft een protocol gepresenteerd waarin uiteengezet is hoe het wielrennen weer opgestart kan worden vanaf 1 juli. Dit om te voorkomen dat het coronavirus gaat rondwaren in het peloton. “We zitten echter nog met enorm veel vragen”, roepen ploegartsen Jens De Decker en Toon Cruyt in koor.

Het protocol is gebaseerd op gegevens van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en gemaakt door een speciale werkgroep. Deze stond onder leiding van het medische hoofd van de UCI. Ook vertegenwoordigers van renners, ploegen, ploegdokters, organisatoren, de medische commissie van de UCI en de atletencommissie hadden inspraak.

Volgens De Decker (Lotto-Soudal) en Cruyt (Deceuninck-Quick-Step) zijn er echter kanttekeningen te plaatsen. Zo zijn renners met antilichamen (antistoffen) in het bloed voor de rest van het seizoen vrijgesteld van bijkomende tests, zo blijkt uit het protocol. Cruyt in Het Laatste Nieuws: “We weten helemaal niet zeker dat je niet meer besmet kunt worden als je een keer corona hebt gehad.”

Beschikbaarheid van tests

“Het lijkt net alsof ze bij de UCI meer weten dan alle labo’s samen.” Verder zijn er veel vragen over de beschikbaarheid van de zogeheten RT-PCR-test, ook wel bekend als de neusswab. “In België is er bijvoorbeeld geen probleem”, zo legt De Decker uit. “De neusswab is beschikbaar en veel laboratoriums zijn ingericht op het detecteren van het coronavirus.”

“Ik werd echter gebeld door een Italiaanse collega van UAE Emirates. Die gaf aan dat je in Italië niet kunt testen als je niet ziek bent. Hoe ga je dan snel resultaten krijgen van het laboratorium?” De artsen verwachten nog aanpassingen in het protocol. Volgens Cruyt wacht de internationale wielerunie op een test waarbij de uitslag direct beschikbaar is.

Verenigen

“Ze hopen dat er een test is tegen de tijd dat het koersen weer begint. Ik vraag me alleen wel af hoe betrouwbaar die test zal zijn. Anders is het ook maar een deel van de show.” De Decker en Cruyt zitten dus nog met vragen, maar pleiten tegelijkertijd voor een proactieve aanpak. “We moeten ons nu als ploegartsen organiseren en zoveel mogelijk gemeenschappelijk optreden.”

“Zo is het aan de ploegdokters om laboratoriums te vinden waar de tests kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. We moeten zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steken”, zo klinkt het. Toch is De Decker niet ongerust over een herstart van het seizoen. “Ik kijk naar de cijfers en zie dat de trend goed is. Maar ik blijf wel op mijn hoede.”

En hoe kijkt Cruyt tot slot naar de toekomst? “De verspreiding gaat via kleine druppels, die vliegen in het rond. Een positieve renner is genoeg voor een grote verspreiding van het virus. Iedereen probeert zich zoveel mogelijk in te dekken, maar je kunt het nooit volledig uitsluiten.”