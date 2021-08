Ploeg Kirsten Wild uit Simac Ladies Tour vanwege coronageval

Ceratizit-WNT, de ploeg van onder meer Kirsten Wild, gaat niet van start in de vierde etappe van de Simac Ladies Tour. Het Duitse team heeft namelijk te maken met een positief coronageval en trok zich daarom terug uit de wedstrijd.

Een van de rensters is positief getest op het coronavirus. Het gaat in ieder geval niet om de enige Nederlandse in de ploeg, Kirsten Wild, weet WielerFlits. Nadat het coronageval bekend werd, ging de rest van het team in quarantaine en scheidde de formatie zich af van de andere teams in deze Simac Ladies Tour.

De organisatie van de ronde neemt vandaag en morgen bij de start sneltests af bij alle rensters in het peloton. Dat is geen maatregel van de UCI, maar een initiatief van de organisatie. Die wil geen risico nemen met iedereen met wie zij samenwerkt, onder meer met het oog op de Europese en wereldkampioenschappen. De ploegen zeggen het initiatief zeer op prijs te stellen.