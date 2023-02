Plapp kijkt uit naar duel met Evenepoel: “Rivalen, maar ook goede vrienden”

In de UAE Tour is het vandaag voor het eerst klimmen geblazen, met een aankomst op de flanken van Jebel Jais. Luke Plapp gaat aan de leiding, maar voelt wel de hete adem van Remco Evenepoel in zijn nek. De Australiër kijkt uit naar een duel met de wereldkampioen. “We kennen elkaar al van bij de junioren”, citeert Het Nieuwsblad.

Plapp en Evenepoel staan na twee etappes in dezelfde tijd, maar vandaag krijgt de Belg een uitgelezen kans om de macht te grijpen. Plapp maakt zich echter geen zorgen. “Voor mij is Remco de beste renner van de wereld en ik vind het leuk om me met hem te meten. We zijn rivalen, maar tegelijkertijd goeie vrienden in het peloton. Maandag hebben we samengewerkt (in de waaierrit, red.) alsof we ploegmaats waren.”

Plapp is niet van plan om zijn leiderstrui zomaar af te geven. “Jebel Jais is een klim die me moet liggen. Filippo Ganna is er nog bij de eersten aangekomen. Jebel Hafeet zondag is al een ander verhaal.” De slotklim van vandaag, Jebel Jais, is goed twintig kilometer lang aan een gemiddelde van 5,4%.

Leider Plapp kijkt overigens niet alleen naar Evenepoel. “Ik denk dat Adam Yates geschrokken is na de ploegentijdrit. Voor UAE Emirates is het nu een beetje van moeten, niet?”