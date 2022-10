Plantur-Pura vraagt Women’s WorldTour-licentie aan

Plantur-Pura, de vrouwenformatie van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft, heeft een Women’s WorldTour-licentie aangevraagd voor komend seizoen. Dat laat Philip Roodhooft weten aan Velonews.

Plantur-Pura hoopt vanaf volgend jaar deel uit maken van de hoogste wielerafdeling in het vrouwenwielrennen. “Het klopt, we hebben een WorldTour-licentie aangevraagd. We denken dat dit past in de evolutie van de ploeg, aangezien we al in 2020 zijn opgestart met een duidelijke visie om jaar na jaar te groeien”, geeft Philip Roodhooft aan.

Roodhooft plaatst echter wel een belangrijke kanttekening. “Er is nog maar één plaats voor 2023. Momenteel zijn we slechts de tweede continentale ploeg in het klassement en we kunnen niet meer op de eerste plaats komen. We zijn dus net als alle andere teams afhankelijk van anderen. Trouwens, het seizoen is nog niet voorbij. We zullen zien waar we eindigen.”

Stevige concurrentie

“Wat de uitkomst ook is, het is nu al duidelijk dat we in 2022 weer een flinke stap hebben gezet, en dat is het belangrijkste. Dat hebben we gedaan dankzij enkele veranderingen die we hebben doorgevoerd na een nogal teleurstellend 2021. Maar laat het duidelijk zijn: als de kans zich voordoet, pakken we die met beide handen aan.”

De concurrentie is echter stevig, aangezien ook Ceratizit-WNT en AG Insurance-NXTG een WWT-aanvraag hebben ingediend bij de UCI. Bij het Duitse Ceratizit-WNT rijden onder meer Katie Archibald, Franziska Brauße, Martina Fidanza en Kathrin Schweinberger. AG Insurance-NXTG heeft zich voor 2023 weten te versterken met Ashleigh Moolman-Pasio, Maaike Boogaard, Nicole Steigenga, Lotta Henttala en Romy Kasper.

Bovendien komt Valcar-Travel & Service als beste continentale ploeg in aanmerking voor een Women’s WorldTour-licentie, maar volgens de geruchten houdt de Italiaanse formatie aan het einde van het seizoen op te bestaan. Sterkhouders Silvia Persico, Eleonora Camilla Gasparrini en Chiara Consonni hebben inmiddels al getekend bij UAE Team ADQ.