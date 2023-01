Plan van Jay Vine komt uit: “Zeer cool om zo te koersen”

Rohan Dennis bezorgde Jumbo-Visma donderdag in de Tour Down Under de eerste overwinning van 2023, maar zijn landgenoot Jay Vine was onderweg misschien wel de grote smaakmaker. De klimmer van UAE Emirates versnelde namelijk op de laatste klim van de dag en bleek zo de aanstichter van een elitegroep van vijf renners.

Vine koos op de flanken van Nettle Hill (2,5 km aan 6,8%, max. 15,6%) voor de aanval en kreeg Simon Yates, Rohan Dennis, Jai Hindley en Mauro Schmid mee als vluchtgezellen. Deze vijf kleppers bleven, ondanks het stoorwerk van Yates, in de daaropvolgende vlakke kilometers uit de greep van een eerste achtervolgende groep.

In de finale ging Dennis er met de ritzege vandoor, maar Vine eindigde wel als tweede en deed zo eveneens uitstekende zaken in het klassement. De aanwinst van UAE Emirates staat nu ook tweede in de algemene rangschikking, op slechts drie seconden van zijn landgenoot en nieuwe leider Dennis.

“Er komen nog drie zware dagen aan”

Na afloop keek de 27-jarige Vine in een flashinterview terug op zijn optreden. “In de briefing kwam de beklimming ter sprake en we wisten dat er met de wind een kans zou zijn dat we het zouden halen. De renners die mee waren na mijn aanval, waren ook de jongens die we hadden verwacht. We hielden er ook rekening mee dat Yates niet zou meedraaien, maar gelukkig was de samenwerking met de andere renners wel erg goed.”

“Het is echt mooi om met een bepaald idee aan de koers te beginnen, en dat je dan de race zo kunt laten ontploffen. Om zo de haven binnen te rijden, is echt heel gaaf. Er komen nu nog drie zware dagen aan, dus het wordt alleen maar lastiger in deze Tour Down Under.”