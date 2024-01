donderdag 11 januari 2024 om 16:07

Pittige UCI-taal rondom de Wereldbekers en de wegliefhebbers kunnen uit hun winterslaap

Podcast Door de nationale kampioenschappen van dit weekend is het een relatief rustige cross-week, maar dat gaat snel veranderen. In een exclusief interview doet UCI-directeur Sport Peter Van den Abeele een aantal ferme uitspraken, met name rondom de Wereldbeker. Daarover hoor je alles in een nieuwe WielerFlits Podcast!

Niels maakte het interview met de UCI-topman en schuift aan bij Maxim en Youri. Samen bespreken ze de uitspraken van Van den Abeele en komen ze met oplossingen die van pas kunnen komen bij een nieuwe hervorming van de Wereldbeker. Want dat er iets moet én gaat veranderen, dat is intussen wel duidelijk. De vraag is alleen in welke vorm en op wat voor manier.

Maxim is op zijn beurt net terug uit Spanje. Hij vertrok maandag in alle vroegte naar Calpe, om de mediadag van dsm-firmenich PostNL te bezoeken, waar hij met de nodige verhalen van thuis kwam. Daarbij een aantal opvallende zaken. Zo wil de ploeg nu winnen, krijgt de trein van Fabio Jakobsen de tijd om te groeien én zien ze in nieuwkomer Emīls Liepiņš wellicht óók een afmaker.

Op dinsdag stond er bij hem een afspraak in de agenda met Soudal-Quick-Step. Daar waren alle ogen gericht op kopman Remco Evenepoel, die komend jaar zijn debuut maakt in de Tour de France. Zelf is hij bescheiden in zijn ambities, maar ploegbaas Patrick Lefevere is dat allerminst. En hoe komt het nu in de klassiekers? Dat en nog veel meer hoor je in de WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

