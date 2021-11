Piotr Havik (27) hangt zijn fiets aan de haak

Piotr Havik zet een punt achter zijn loopbaan als actief wielrenner. De 27-jarige renner gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière, meldt zijn ploeg BEAT Cycling.

Havik stond te boek als een specialist in eendagskoersen en de klassiekers. In 2017, zijn eerste seizoen als eliterenner, versierde hij met winst in de Wattmeister Challenge een stagecontract bij WorldTeam Katusha-Alpecin. Van de Zwitserse ploeg mocht hij een Belgisch-Frans programma afwerken met onder anderen de Primus Classic, de Tour de l’Eurométropole, Parijs-Bourges en Parijs-Tours, maar dat resulteerde niet in een profcontract.

In 2018 zette hij zijn wielercarrière voort bij BEAT Cycling. Dat seizoen schreef hij de Ronde van Overijssel op zijn naam en was hij derde in de Ronde van Limburg en tweede in de Nationale Sluitingsprijs. Ook werd hij gekroond tot Nederlands kampioen Wattmeister. Een jaar later was Havik de beste in de GP Stad Zottegem en de Nationale Sluitingsprijs. In 2020 verkaste hij naar Riwal Securitas, maar hij zou maar een seizoen koersen voor het noodlijdende ProTeam.

Havik zette afgelopen seizoen een stap terug naar continentaal niveau en keerde terug op het oude nest bij BEAT Cycling. Hij werkte een hele rits eendagskoersen en klassiekers af, en was onder meer zesde in de Antwerp Port Epic – in de eerste groep achter winnaar Mathieu van der Poel en Taco van der Hoorn, die als tweede over de finish kwam. Ook verscheen hij in de Baloise Belgium Tour aan de start.