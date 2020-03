Pinot niet bang voor het coronavirus: “De kloof tussen televisie en realiteit is niet evenredig” zaterdag 7 maart 2020 om 15:37

Thibaut Pinot staat zondag aan de start in Parijs-Nice, ondanks dat zeven WorldTeams besloten hebben om niet te starten wegens de uitbreiding van het coronavirus. “Ik ben niet bang om wedstrijden te rijden”, aldus Pinot. “Ik voel me niet echt verbonden met het coronavirus. Ik vind dat de kloof tussen de televisie en de realiteit niet evenredig is.”

“We hebben instructies gehad over het virus en elke dag hebben we een afspraak bij de dokter”, gaat hij verder tegenover Cyclism’Actu. “We zijn dus heel veilig bezig. Ik wil niet paranoïde worden door het coronavirus, dus ik laat het niet in mijn hoofd komen.”

Tour de France

Alle wedstrijden die Pinot rijdt, zijn in voorbereiding op de Tour de France. Parijs-Nice is dus geen doel voor de Fransman, net zo min als dat de Tour de la Provence en de Tour des Alpes-Maritimes et Var dat vorige maand waren. “Ik heb altijd de ambitie om goed te rijden. Parijs-Nice is een belangrijke test, maar dat is de Ronde van Catalonië volgende maand ook. We zijn in voorbereiding op de Tour de France, dus het is belangrijk om vertrouwen te hebben.”

“Ik weet niet hoe ik er nu voor sta”, eindigt hij. “Maar vorige maand bleek ik niet in de conditie te zijn waarin ik dacht te zijn. Ik ben op papier een van de favorieten, maar in de realiteit zal het anders zijn. Mijn doel is om Nice op 15 maart met een lach te verlaten.”