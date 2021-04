Pinot mee in vroege vlucht: “Helaas speelde mijn rug op”

Thibaut Pinot was in de slotetappe van de Tour of the Alps een van de fraaie namen in de vroege vlucht. De Franse klimmer van Groupama-FDJ kleurde lange tijd mede de koers, maar toen Felix Großschartner op de laatste klim versnelde moest hij passen.

“Elke ochtend was ik gemotiveerd om mee te gaan in de ontsnapping”, vertelde Pinot naderhand via zijn ploeg. “Vandaag had ik het juiste moment te pakken en had ik de juiste benen. Vanaf het begin van de etappe had ik plezier. Het voelde goed om niet in het peloton te zijn en wat lucht te hebben.”

“Jammer genoeg speelden op een gegeven moment mijn rugproblemen op, waardoor het te veel pijn ging doen. Ik ben tevreden met het eerste driekwart van mijn wedstrijd, maar ik kwam een kwart tekort. Het is mooi dat ik me vandaag kon laten zien, maar het is frusterend dat ik niet meer kon doen, vooral als je ziet dat de vlucht het tot de streep haalt”, aldus de Fransman.

Giro d’Italia

Normaal gesproken zou Pinot over twee weken aan de start staan van de Giro d’Italia, maar deze week meldde Eurosport ‘op basis van bronnen binnen zijn ploeg Groupama-FDJ’ dat de Franse klimmer door zijn aanhoudende rugproblemen toch niet deelneemt aan de Corsa Rosa. Het zou zijn derde deelname aan de Italiaanse ronde worden.