‘Groupama-FDJ neemt Thibaut Pinot niet mee naar Giro d’Italia’

Thibaut Pinot zal dit jaar toch niet deelnemen aan de Giro d’Italia, zo meldt Eurosport ‘op basis van bronnen binnen zijn ploeg Groupama-FDJ’. De Franse klimmer, deze week actief in de Tour of the Alps, heeft nog altijd last van zijn rug.

De 30-jarige Pinot werd onlangs nog geopereerd aan zijn rug, maar zijn situatie lijkt maar niet te verbeteren. De kopman van Groupama-FDJ hoopte in de Tour of the Alps, een laatste voorbereidingskoers richting de Giro d’Italia, op beterschap. De Fransman kijkt na drie etappes echter al tegen een achterstand aan van meer dan dertien minuten.

De Giro d’Italia was dit jaar een hoofddoel voor Pinot, maar door een slepende rugblessure moeten Pinot en zijn werkgever Groupama-FDJ weer terug naar de tekentafel. “We hebben kunnen zien dat hij na de operatie en behandeling nog steeds pijn aan zijn rug heeft”, concludeerde ploegleider Philippe Mauduit dinsdag al.

Slepende blessure

Pinot klaagde vorig jaar ook al over aanhoudende rugklachten, waardoor hij in de Tour de France niet zijn gebruikelijke niveau wist te halen en vroegtijdig moest opgeven in de Vuelta a España. Dit seizoen wist hij alleen in de Faun-Ardèche Classic (achtste) een goede uitslag neer te zetten.