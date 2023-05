Pinot en Caruso tanken vertrouwen voor de Giro: “Ik was op zoek naar bevestiging”

De grote favorieten voor de eindzege in de Giro d’Italia lieten de Ronde van Romandië dit jaar links liggen. Enkele klassementsrenners reden de zesdaagse rittenkoers echter nog wel als voorbereiding, zoals Thibaut Pinot en Damiano Caruso. Beiden kijken tevreden terug op hun week in Zwitserland.

“Het was een goede week voor het team en vooral voor mij”, zegt Caruso op de site van Bahrain Victorious. De Italiaan werd zesde in de individuele tijdrit, derde in de koninginnenrit en eveneens derde in het eindklassement. “Mijn doel was om mijn goede benen te vinden en dat is gelukt. Bovendien neem ik een goed resultaat mee naar huis. Een derde plaats in Ronde van Romandië betekent veel.”

“Ook omdat het een week voor de start van de Giro komt. Dit geeft me veel vertrouwen. Nu zal ik een paar dagen rust namen om fysiek en mentaal te herstellen. Daarna kan ik in de beste omstandigheden beginnen aan de Giro.”

Thibaut Pinot, die in de Ronde van Italië mikt op een goed klassement, sloot de Ronde van Romandië af als vijfde. “Het eindresultaat is goed”, zegt de 32-jarige Fransman op de sociale media van Groupama-FDJ. “Ik had deze week een goed gevoel.”

Vooral in de koninginnenrit van zaterdag liet Pinot zich gelden: hij werd achter Adam Yates tweede op Thyon 2000. Ik was op zoek naar bevestiging van bepaalde dingen. Meespelen om de zege in de bergen in de WorldTour was belangrijk voorafgaande aan de Giro. Ik ben heel gemotiveerd en zal aan de start staan met een groot verlangen.”

