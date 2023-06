Pim Ronhaar wil Thibau Nys achterna: “Hoop een goede wegrenner te worden”

We kennen Pim Ronhaar vooral als veldrijder, maar de 21-jarige renner van Baloise-Trek Lions kan ook op de weg uitstekend uit de voeten. Dat bewees hij onlangs nog met zijn eindzege in de Flèche du Sud. ‘’Het is de bedoeling om me dit jaar in de kijker te rijden”, zegt hij over zijn wegseizoen tegen CyclingOnline.

“Vorig wegseizoen kon ik al mooie dingen laten zien zonder me er specifiek op voor te bereiden”, aldus Ronhaar. “Daarom ben ik dit jaar snel na de wintercampagne naar Mallorca vertrokken om me daar voor te bereiden op mijn wegdoelen. Mijn basisniveau is veel hoger daardoor en de vorm blijkt dus direct zodanig dat ik kan winnen.’’

De volgende doelen van Ronhaar zijn het NK voor beloften op de weg (25 juni) en de Tour de Wallonie (22-26 juli). ‘”Ik hoop de vorm aan te scherpen. Normaal ziet een crosser het wegseizoen als voorbereiding op de winter, maar ik wil nu in deze discipline het beste er van maken. Ik hoop een goede wegrenner te worden in de toekomst, laten we hopen dat ik binnen een paar jaar een niveau hoger kan komen.”

Een niveau hoger, dat houdt in: wegprof worden. “Mijn ploeggenoot Thibau Nys is wat dat betreft een voorbeeld, hij combineert het veldrijden bij ons team met een wegcontract bij Trek-Segafredo. Dat zou voor mij ook een ultieme droom zijn. Maar sowieso is een sterk wegseizoen altijd goed richting de volgende veldritwinter. Want dat blijft ook een doel.”