Pim Ronhaar slaat aanstaand crossweekend over na week ziekte

Pim Ronhaar zal aanstaand weekend de Superprestige Boom en Wereldbeker Antwerpen niet rijden. De Nederlandse crosser van Baloise Trek Lions was de afgelopen week ziek en richt zich nu op een volledig herstel.

Het was de avond voor de cross in Overijse dat Ronhaar ziek werd. Ondanks die lichte ziekte reed de jonge veldrijder een sterke wedstrijd in Vlaams-Brabant, wat hem uiteindelijk een achtste plaats opleverde. Voor Ronhaar was het zijn vijfde top-10 van het seizoen bij de elite-mannen.

De week na de Wereldbeker Overijse werd Ronhaar ziek. Hij kampte met migraine en moest twee dagen zijn fiets zelfs volledig aan de kant laten. De X2O Trofee Kortrijk kon de renner van Baloise Trek Lions nog uitrijden met een dertiende plaats als resultaat. De Wereldbeker Hulst bleek echter te zwaar na een week ziek zijn, Ronhaar moest namelijk opgeven.

Geen extra plaats voor Nieuwenhuis

Aanstaand weekend, met de Superprestige Boom en Wereldbeker Antwerpen, gaat Ronhaar niet in actie komen. Hij vertelde aan WielerFlits dat hij ervoor kiest om een week volledig te herstellen en goed te kunnen trainen.

Geen Ronhaar in Antwerpen dus. Levert dat dan geen extra plaats op voor Joris Nieuwenhuis? Nee, want een renner uit de top-8 van een land kan niet vervangen worden. Bondscoach Gerben de Knegt kan met andere woorden de plaats van Ronhaar niet geven aan Nieuwenhuis.