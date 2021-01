Pim Ronhaar rijdt soeverein naar wereldtitel bij de beloften

Pim Ronhaar is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften. In kustplaats Oostende reed de 19-jarige Nederlander net voor halfkoers weg bij de tegenstand en dan wist hij zijn voorsprong vast te houden. Ronhaar volgt Ryan Kamp op, die nu tweede was. Timo Kielich werd derde.

Even na half twee werd het startsein gegeven voor het WK veldrijden voor beloften. Ryan Kamp, die in Oostende als titelverdediger aan het vertrek stond, had de beste start en ook Pim Ronhaar en Mees Hendrikx waren goed weg. Na de eerste passage over de hoge brug, met een stijging tot 21 procent, dook Ronhaar als eerste het zand in, waar de Noordzee hoog stond en het zoeken was naar het juiste spoor aan de kustlijn. De Nederlandse renners bepaalden de beginfase van de koers, maar de Belgen lieten ze niet begaan.

Kamp had zich na zijn goede start wat laten wegdrummen, maar de verschillen waren in de eerste ronde nog klein. Voor Thomas Mein, op voorhand een van de favorieten, werd het een koers om snel te vergeten. De Brit gleed uit op de trap, bleef met zijn been in de afzetting steken en moest de anderen al snel laten gaan. Hendrikx, Ronhaar en Kamp namens Nederland en Timo Kielich, Anton Ferdinande, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte namens België begonnen vervolgens gezamenlijk aan de tweede ronde.

De anderen waren echter niet ver. Eenmaal terug in het zand trokken Kielich en Vandebosch het op een lint, maar Ronhaar en Tim van Dijke, die na een slechte start een inhaalslag moest maken, sloten aan. Kielich probeerde aan het eind van de tweede ronde weg te rijden, maar in zijn vaart ging de Belg bijna onderuit. Met het nodige kunst- en vliegwerk kon hij overeind blijven, maar zijn voorsprong was verdwenen. Een groep met acht man sneed de derde ronde aan, terwijl Kamp op een gaatje volgde. De titelverdediger kwam even later, net als Vandeputte, ten val.

Ronhaar rijdt weg bij de tegenstand

In het zand reed Ronhaar dan bij de anderen weg. In eerste instantie kon Kielich aansluiten, maar op de brug moest ook hij de Nederlander laten gaan. De tweedejaars belofterenner van Pauwels Sauzen-Bingoal begon met een voorsprong van vier seconden op de eerste achtervolgers Kielich en Vandebosch aan de vierde ronde. Daarin wist hij zijn voorsprong vast te houden èn zelfs uit te breiden tot zeven seconden. In de achtervolging had Emiel Verstrynge de plaats ingenomen van Vandebosch naast Kielich. Kamp, volgde als vierde.

Ronhaar, die op zijn vorige drie WK’s bij de beloften en junioren nooit verder kwam dan de vijfde plaats, maakte, op een valpartij in de tweede ronde na, weinig fouten en nam steeds meer afstand van de tegenstand. Met een royale voorsprong van negentien seconden op Kielich, Verstrynge en Kamp, die weer was komen aansluiten, begon hij aan de zesde en laatste ronde. Hoewel de drie achtervolgers nog wat dichterbij kwamen, was de buit binnen. Kamp reed nog weg bij de twee Belgen en pakte het zilver. Het brons was voor Kielich.

WK veldrijden 2021 in Oostende

Uitslag belofte-mannen

Pim Ronhaar (Nederland) in 49m47s

Ryan Kamp (Nederland) op 8s

Timo Kielich (België) op 14s

4. Emiel Verstrynge (België) op 19s

5. Toon Vandebosch (België) op 31s

6. Mees Hendrikx (Nederland) op 33s

7. Anton Ferdinande (België) op 55s

8. Niels Vandeputte (België) op 1m01s

9. Ben Turner (Groot-Brittannië) op 1m20s

10. Tim van Dijke (Nederland) op 1m21s