Pim Ronhaar mist EK mountainbike voor beloften vanwege positieve coronatest

Pim Ronhaar zal over minder dan twee weken niet deelnemen aan het EK mountainbike voor beloften. De 20-jarige renner heeft namelijk positief getest op het coronavirus. “Hij gaat de tijd nemen om goed te herstellen en vervolgens toe te werken naar het veldritseizoen 2022-2023”, laat bondscoach Gerben de Knegt weten in een persbericht van de KNWU.

In het Portugese Anadia worden van 30 juni tot en met 3 juli de Europese kampioenschappen mountainbike gehouden. De elite-mannen en -vrouwen rijden deze zomer hun continentale titelstrijd in het Duitse München. Op Portugese bodem worden de titels vergeven voor de junioren en beloften (m/v). De Nederlandse wielerbond kwam vandaag met de definitieve selecties op de proppen voor de Europese titelstrijd.

Bondscoach De Knegt vertrekt met ambities naar Portugal. Met name bij de beloften-vrouwen heeft de selectie medaillekansen met Puck Pieterse en Fem van Empel. “Puck heeft de laatste wedstrijd uit de Wereldbeker gewonnen. Beide rensters waren ook eerste en tweede bij de elitevrouwen in de 3 Nations Cup in Sittard afgelopen weekeinde en getuigden daarmee opnieuw van goede vorm.”

Sterk in de breedte

“Maar ook bij de junior-mannen staat er een sterke groep”, vervolgt De Knegt. “Maar liefst vijf mountainbikers verdedigen daar onze kleuren, we zijn in jaren niet meer zo sterk vertegenwoordig geweest in de breedte. David Haverdings, Rens Teunissen van Manen en Nick Klijn hebben al top 6-klasseringen weten te realiseren in internationale wedstrijden dit jaar en dat kan er in deze wedstrijd ook inzitten.”

“Bij de junior-vrouwen hebben we Lauren Molengraaf en Luna Cnossen aan het vertrek, met name Lauren kan echt een mooie uitslag realiseren. Bij de beloften-mannen vertrekken we helaas met twee in plaats van drie renners. Pim Ronhaar heeft positief getest op COVID-19 en neemt daarom niet deel. Hij gaat de tijd nemen om goed te herstellen en vervolgens toe te werken naar het veldritseizoen 2022-2023.’’

De Knegt spreekt van een mooi natuurlijk parcours met niet extreem veel hoogteverschil. Nederland neemt ook deel aan de Team Relay. Daarvoor worden renners uit deze EK-selectie aangewezen.

Selectie voor EK mountainbike beloften/junioren (30 juni-3 juli) Junior-mannen

David Haverdings

Rens Teunissen van Manen

Morris Gruiters

Nick Klijn

Freek Bouten Junior-vrouwen

Lauren Molengraaf

Luna Cnossen U23 mannen

Tom Schellekens

Chris van Dijk U23 vrouwen

Fem van Empel

Puck Pieterse