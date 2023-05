Pim Ronhaar eindwinnaar in Flèche du Sud

Pim Ronhaar heeft zich zondag verzekerd van de eindzege in de Flèche du Sud. De 21-jarige crosser, uitkomend voor het Baloise Trek Lions van Sven Nys, won de proloog en gaf sindsdien de leiderstrui niet meer af in de Luxemburgse rittenkoers.

Een veertiende plaats was de ‘slechtste’ daguitslag van Ronhaar deze week. Zondag in de slotrit rondom Esch-sur-Alzette kwam zijn leidende positie in het algemeen klassement niet meer in gevaar. Hij zag de ritzege naar de Fransman Lucas Grolier gaan en kwam zelf als elfde over de meet.

Op het eindpodium werd Ronhaar vergezeld door de Fransman Antoine Huby (Vendée U) en de Hongaar Márton Dina (ATT Investments). Zij eindigden op respectievelijk drie en acht seconden van de Nederlandse veldrijder. Eli Iserbyt (vijfde) was de beste Belg in het eindklassement. Frank van den Broek (ABLOC) was de tweede Nederlander in de rangschikking op de negende plaats.

Op de erelijst van de Flèche du Sud is Ronhaar de opvolger van Quinten Hermans en Thibau Nys.