Pim Ronhaar (3e): “Ik had geen superdag, maar derde was het hoogst haalbare”

Pim Ronhaar moest vandaag na de Ethias Cross van Essen genoegen nemen met een derde plek. De 20-jarige Nederlander van Baloise Trek Lions kende een slechte start, maar wist zich later te herstellen.

“Ik had geen superdag”, erkent hij na afloop in het flashinterview. “Bij de start schoot al ik uit mijn pedaal, waarna ik bij het eerste loopstuk rond de vijftiende plek zat. Ik heb daarna volle bak gelopen om te proberen zo dicht mogelijk bij Wout te kunnen komen, maar dat heeft mij genekt. Toen ik bij hem in het wiel zat, maakte ik een paar foutjes en kreeg ik het gat nooit meer dicht.

Hij berust in zijn resultaat. “Ik heb deze week veel en stevig getraind”, geeft hij toe. “De derde plek was het hoogst haalbare voor mij, Als ik met de start mee had gezeten was ik ook derde geworden. Dus ik ben wel tevreden”, sluit hij af.