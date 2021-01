Pim Ligthart en Sven Jonker versterken staf SEG Racing Academy

SEG Racing de komst van twee nieuwe stafleden geopenbaard. Ex-prof Pim Ligthart wordt eerste ploegleider bij de opleidingsformatie, terwijl Sven Jonker Aike Visbeek opvolgt als Academy Director.

Ligthart kondigde enkele weken geleden het einde van zijn actieve wielerloopbaan aan, maar de 32-jarige blijft actief in de wielerwereld. Hij zegt in het persbericht van de ploeg uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging als ploegleider: “Ik heb meer dan tien jaar op het hoogste niveau gereden en ik heb zin om mijn kennis en ervaring over te dragen. Ik kan niet wachten om met deze talenten aan de slag te gaan.”

“Pim is de juiste man op de juiste plaats”, zegt Eelco Berkhout over de aanstelling van Ligthart. “I ken hem al meer dan 12 jaar en we hebben tijdens zijn carrière samengewerkt. Hij heeft veel ervaring. Al tijdens zijn carrière was hij wegkapitein en coach voor jonge renner. Pim slim, serieus en ambitieus; met hem en Dries Hollanders hebben we twee ploegleiders die in koers de perfecte leraren zijn.”

En dan Jonker, die de afgelopen jaren actief was in het management van Astana. “Met hem halen we iemand met leiderschapskwaliteiten in huis”, zegt Berkhout over zijn nieuwe Academy Director. “Met zijn ervaring op het gebied van management, marketing en PR brengt hij iets nieuws naar onze ploeg.”

Jonker zegt in het communiqué op zijn beurt dat hij vereerd is om SEG Racing te leiden. “Ik wil voortbouwen op de fundamenten die Aike Visbeek en Bart van Haaren hebben gelegd. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de staf die de ervaring heeft om beloften op te leiden naar het hoogste niveau in deze prachtige sport.”