Pieterse tevreden met derde plek in Woerden: “Ik heb echt lekker rondgereden”

Puck Pieterse deed dinsdagavond volop mee voor de zege in de Nacht van Woerden, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. De jonge Nederlandse van Alpecin-Deceuninck bleek niet opgewassen tegen wereldkampioene Marianne Vos en winnares Blanka Kata Vas, maar van teleurstelling na afloop was geen sprake.

Pieterse houdt een goed gevoel over aan haar optreden, liet ze na de finish weten in gesprek met WielerFlits. “Er werd vanaf het begin goed doorgereden. Ik nam de start voor mijn rekening en daarna nam Blanka goed over. We reden zo met z’n drieën weg. We kregen steeds meer voorsprong, waardoor het ook wat tactischer werd. Het ging er uiteindelijk om wie in de laatste ronde als eerste aan de technische passage zou beginnen. Dat was Blanka.”

In de slotronde probeerde Vas het voor een tweede keer en dit bleek wel de goede move. De Hongaars kampioene reed weg bij Vos en Pieterse en wist de wereldkampioene achter zich te houden. Pieterse strandde op een derde plaats. “Vas was iedere ronde erg sterk in de technische passage. Ze was de beste en heeft het heel erg mooi afgemaakt”, is de conclusie van Pieterse.

“Of ik mezelf iets kan verwijten? Ik had misschien iets harder moeten aanzetten na de bochten, maar dat zat er dit keer niet in”, reageert Pieterse al lachend. “Ik heb echt lekker rondgereden, het is een mooi rondje. Ik vind het helemaal goed zo.”