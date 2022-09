Pieter Serry: “Voor een kampioen als Remco ga je met plezier tot het uiterste”

Door een covid-besmetting kon Pieter Serry de Vuelta niet uitrijden. “Maar het zorgde wel voor bijzonder veel motivatie om me klaar te stomen voor dit WK. Ik heb er alles aan gedaan om hier in goede conditie aan de start te staan.”

Dat hij Evenepoels triomf in de Vuelta niet op de fiets heeft kunnen meemaken, deed Serry pijn. Maar het zorgde dus ook voor motivatie. “Ik wil overigens bondscoach Sven Vanthourenhout bedanken”, zei de Oost-Vlaming. “Ik was zelf wat onzeker de voorbije weken. Maar hij gaf me vertrouwen. Komt wel goed, zei hij. Rustig blijven. Dat heb ik gedaan en ik ben uiteindelijk in topvorm naar Australië afgereisd.”

Serry schoof goed mee toen de Fransen in het begin de boel in brand staken. “Dat vroeg Wout me. Ik mocht die mannen niet laten rijden. Niet gemakkelijk, want ze poeften om beurten weg. Uiteindelijk is het wel gelukt om mee te glippen en vanaf toen moest ik alleen maar volgen. Tot de groep met Remco kwam aansluiten.”

“Wat wil je”, vroeg Serry aan zijn kopman. “Moet ik vol rijden tot aan de voet van de klim? Nee, langer, antwoordde hij. Ik heb toen echt alles gegeven wat ik in mijn had. Ach, voor zo’n kampioen ga je echt tot het uiterste, hé. Ik ben echt zo blij voor hem en de manier waarop hij dit afmaakt. Ik hoop de komende jaren nog een paar keer deel van Team Belgium te mogen uitmaken.”