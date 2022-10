Pierre Gautherat (19) wordt prof bij AG2R Citroën

Pierre Gautherat, die sinds augustus stageliep bij AG2R Citroen, heeft een plekje afgedwongen bij de WorldTour-ploeg. De 19-jarige Fransman heeft een contract tot eind 2024 getekend.

“Prof worden is een droom die uitkomt, vooral omdat het bij een Frans WorldTour-team is”, zegt Gautherat in een persbericht van AG2R Citroën. “Nadat ik twee jaar (2020 en 2021) bij de juniorenploeg van Ag2R heb gereden, en na één jaar bij de amateurs (dat ik afsloot als stagiair), is dit een geweldige stap.”

Gautherat werd dit voorjaar zeventiende in Gent-Wevelgem voor beloften. In het najaar, toen hij al stageliep bij AG2R Citroën, eindigde hij onder andere als achttiende in La Polynormande (1.1) en als tiende de Primus Classic (1.Pro). Ook behaalde hij nog een veertiende plek in Parijs-Tours U23.